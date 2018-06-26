СМИ: Трамп стал реже прислушиваться к мнению главы Пентагона

Трамп и Мэттис уже давно не проводят встречи с глазу на глаз

Президент США Дональд Трамп стал меньше прислушиваться к мнению главы Пентагона Джеймса Мэттиса и реже с ним советоваться, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома.

По данным телеканала Трамп и Мэттис уже давно не проводят встречи с глазу на глаз.

По словам источников телеканала, Трамп стал думать, что Мэттис смотрит на него свысока и сознательно тормозит реализацию его внешнеполитических инициатив.

По данным телеканала, в частности, о решении Трампа выйти из иранской ядерной сделки Мэттис узнал от одного из своих коллег и был вынужден добиваться телефонного разговора с президентом, чтобы обсудить это до того, как будет сделано официальное заявление.

Также постфактум Мэттис узнал и о решении приостановить совместные учения США и Южной Кореи.

При этом, по словам собеседников телеканала, нет никаких признаков того, что Трамп стал хуже относиться лично к Мэттису.

В последние месяцы Трамп больше полагается на свои собственные суждения, а также на советы недавно назначенных госсекретаря США Майка Помпео и советника по нацбезопасности Джона Болтона.