СМИ: Трамп рассматривает восемь объектов для возможного удара в Сирии

У США есть восемь потенциальных объектов в Сирии для возможного удара (иллюстративное фото)

США рассматривает в качестве возможных целей для ударов восемь различных объектов в Сирии, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник.

Среди потенциальных целей, в частности, два сирийских аэродрома, исследовательский центр и фабрика, которая потенциально имеет отношение к производству химического оружия.

Источник телеканала также отметил, что Сирия перебросила значительные ресурсы на аэродромы, где базируются российские военные, в надежде на то, что Вашингтон не захочет наносить удар по ним.

Ранее Дональд Трамп заявил, что примет решение по Сирии в ответ на химическую атаку "достаточно скоро".

Смотрите также

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

Смотрите также

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.