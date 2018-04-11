СМИ: Трамп хочет уволить заместителя генпрокурора, чтобы ограничить расследование "российского дела"

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна, чтобы ограничить расследование дела о возможном вмешательстве РФ в американские выборы, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Трамп также рассматривает возможность увольнения генпрокурора США Джеффа Сешнса.

Источники также отмечают, что Трамп испытывает недовольство в отношении министерства юстиции США, так как, по его мнению, ведомство не приложило достаточных усилий, чтобы оградить его от расследования Мюллера.

Телеканал отмечает, что последней каплей для Трампа стал обыск следователями ФБР в доме и офисе его личного адвоката Майкла Коэна.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что у президента Трампа достаточно полномочий, чтобы отстранить специального прокурора Роберта Мюллера от занимаемой им должности.

Роберт Мюллер расследует предполагаемые связи избирательного штаба Дональда Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года.

Трамп отрицает сговор между своим штабом и Россией.