01 ноября 2018, четверг

СМИ: Тело журналиста Хашкаджи могли растворить в кислоте 

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СМИ: Тело Хашкаджи было растворено в кислоте в саудовском консульстве или в резиденции генконсула

СМИ: Тело Хашкаджи было растворено в кислоте в саудовском консульстве или в резиденции генконсула

Убийцы оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашкаджи вероятно растворили его тело в кислоте, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные турецкие источники.

По словам высокопоставленного турецкого чиновника, власти Турции придерживаются версии о том, что расчлененное тело Хашкаджи было растворено в кислоте в консульстве Саудовской Аравии или в резиденции саудовского генконсула.

Чиновник добавил, что биологические материалы, обнаруженные в саду консульства, подтверждают версию о том, что тело журналиста было уничтожено вблизи места преступления.  

"Его тело даже не нужно было хоронить", - убежден источник издания.

Ранее в прокуратуре Стамбула заявили, что Хашкаджи был задушен сразу после входа в здание генерального консульства Саудовской Аравии. После этого тело журналиста расчленили и уничтожили.

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.

По данным источников Reuters, приказ убить журналиста отдал советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани по скайпу.

Кахтани все время виртуально присутствовал на допросе журналиста в консульстве, между ним и Хашкаджи началась словесная перепалка, оба начали оскорблять друг друга, после чего саудовский чиновник в какой-то момент закричал: "Принесите мне голову собаки".

Президент США Дональд Трамп назвал "худшим сокрытием следов в истории" попытку Саудовской Аравии скрыть убийство журналиста.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявил, что "виновные в ужасном убийстве Хашкаджи предстанут перед судом". 

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