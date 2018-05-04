СМИ: США приостановили финансирование гуманитарной организации Белые каски в Сирии

Госдеп США приостановил финансирование неправительственной гуманитарной организации Белые каски в Сирии, сообщает телеканал CBS.
По данным телеканала, платежи были прекращены несколько недель назад.
Отмечается, что в данный момент Госдепартамент находится в процессе "активного рассмотрения" вопроса о дальнейшей финансовой поддержке организации.
Формального уведомления об остановке помощи от Вашингтона Белые каски пока не получали.
Руководитель Белых касок Реаед Салех заявил, что на встрече с американскими чиновниками в марте говорилось о продолжении финансирования организации до 2020 года.
"Это очень тревожное развитие событий. В конечном счете, это окажет негативное влияние на возможность гуманитарных работников спасать жизни", - отметил он.
Как отмечает телеканал, взнос США составляет около трети бюджета организации.
Белые каски (или Сирийская гражданская оборона) - сирийская волонтерская организация, спасающая людей на территории Сирии, подконтрольной повстанцам. Она насчитывает около трех тысяч добровольцев. По данным самой организации, ее волонтерам удалось спасти более 70 тысяч человек.
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