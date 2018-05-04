СМИ: США приостановили финансирование гуманитарной организации Белые каски в Сирии

Госдеп раздумывает, стоит ли дальше помогать организации Белые каски

Госдеп США приостановил финансирование неправительственной гуманитарной организации Белые каски в Сирии, сообщает телеканал CBS.

По данным телеканала, платежи были прекращены несколько недель назад.

Отмечается, что в данный момент Госдепартамент находится в процессе "активного рассмотрения" вопроса о дальнейшей финансовой поддержке организации.

Формального уведомления об остановке помощи от Вашингтона Белые каски пока не получали.

Руководитель Белых касок Реаед Салех заявил, что на встрече с американскими чиновниками в марте говорилось о продолжении финансирования организации до 2020 года.

"Это очень тревожное развитие событий. В конечном счете, это окажет негативное влияние на возможность гуманитарных работников спасать жизни", - отметил он.

Как отмечает телеканал, взнос США составляет около трети бюджета организации.

Белые каски (или Сирийская гражданская оборона) - сирийская волонтерская организация, спасающая людей на территории Сирии, подконтрольной повстанцам. Она насчитывает около трех тысяч добровольцев. По данным самой организации, ее волонтерам удалось спасти более 70 тысяч человек.