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СМИ: США перебросили из Ирака в Сирию бронетехнику

Сегодня, 20:41
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Анадолу

Из Ирака на подконтрольные курдским Отрядам народной самообороны (YPG) территории Сирии перебросили около 150 грузовиков с американской бронетехникой, сообщает Анадолу со ссылкой на источники.

По информации турецкого издания, вечером 4 февраля грузовики с бронетранспортерами, рабочей техникой и генераторами пересекли КПП Симелка на границе Сирии и Ирака. 

На следующий день грузовики и многоцелевые бронированные автомобили Humwee были замечены возле логистических центров ВС США в сирийских районах Хараб Ишк и Сиррин, где размещены американские и курдские позиции. 

Агентство отмечает, что после публикаций кадров переброски техники американцы начали использовать камуфляж для грузовиков и осуществлять операцию в ночное время. 

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.

Теги:   Ирак Сирийские курды Война в Сирии Американские военные США Сирия Турция

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