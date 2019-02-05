СМИ: США перебросили из Ирака в Сирию бронетехнику Сегодня, 20:41 170 Цей матеріал також доступний українською Анадолу Анадолу

Из Ирака на подконтрольные курдским Отрядам народной самообороны (YPG) территории Сирии перебросили около 150 грузовиков с американской бронетехникой, сообщает Анадолу со ссылкой на источники.

По информации турецкого издания, вечером 4 февраля грузовики с бронетранспортерами, рабочей техникой и генераторами пересекли КПП Симелка на границе Сирии и Ирака.

На следующий день грузовики и многоцелевые бронированные автомобили Humwee были замечены возле логистических центров ВС США в сирийских районах Хараб Ишк и Сиррин, где размещены американские и курдские позиции.

Агентство отмечает, что после публикаций кадров переброски техники американцы начали использовать камуфляж для грузовиков и осуществлять операцию в ночное время.

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.