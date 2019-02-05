СМИ: США перебросили из Ирака в Сирию бронетехнику
Из Ирака на подконтрольные курдским Отрядам
народной самообороны (YPG) территории Сирии перебросили около 150 грузовиков с американской
бронетехникой, сообщает Анадолу со ссылкой на источники.
По информации турецкого издания, вечером 4
февраля грузовики с бронетранспортерами, рабочей техникой и генераторами
пересекли КПП Симелка на границе Сирии и Ирака.
На следующий день грузовики и многоцелевые
бронированные автомобили Humwee были замечены возле логистических центров ВС
США в сирийских районах Хараб Ишк и Сиррин, где размещены американские и курдские
позиции.
Агентство отмечает, что после публикаций кадров
переброски техники американцы начали использовать камуфляж для грузовиков и
осуществлять операцию в ночное время.
Напомним, что США объявили о выводе
американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это
решение победой США над боевиками террористической организации
Исламское государство в Сирии.
Он заявил, что Турция и другие страны на
Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без
поддержки американской стороны.