СМИ: Спецслужбы заинтересовались россиянином, который прилетел в Лондон на одном самолете с дочкой Скрипаля

Прилетевший с Юлией Скрипаль россиянин пробыл в Лондоне всего несколько часов

Британские следователи заинтересовались россиянином, который прибыл в Лондон из Москвы одним авиарейсом с дочкой бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлией, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

По информации издания, россиянин прибыл в Лондон 3 марта и пробыл на британской земле всего несколько часов, после чего вернулся в Москву.

Такой короткий период пребывания вызвал подозрение у следователей.

Издание уточняет, хотя этот человек находится в оперативной разработке следователей, пока неясно, подозревают ли этого человека в возможной доставке Новичка или в том, что он связан с отравлением иным образом.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в СССР в 1970-х годах. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию.

В результате Великобритания объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломата. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.

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