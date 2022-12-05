«Главный критик» Кадырова. В Швеции при повторном покушении убит чеченский блогер Тумсо Абдурахманов — Радио Свобода 5 декабря, 10:19 Предыдущее покушение на Тумсо Абдурахманова произошло в феврале 2020 года (Фото:t.me/IADAT)

Неизвестные убили одного из самых ярых критиков чеченского диктатора Рамзана Кадырова, оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, сообщает со ссылкой на его соратников Радио Свобода.

По имеющимся данным, он был застрелен в Швеции в ночь на пятницу, 2 декабря.

Оппозиционное к Кадырову движение Адат, выступающее за освобождение временно оккупированной РФ Ичкерии, подтвердило, что слухи о смерти Абдурахманова оказались правдивыми.

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«Мы на протяжении нескольких дней вели и ведем свое внутреннее расследование об убийстве Тумсо. В первое время никак не могли поверить в случившееся, но на данном этапе мы имеем достаточно информации подтверждающее его гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами… Тумсо был расстрелян ночью группой лиц», — говорится в Telegram-канале движения.

Ранее Абдурахманов уже пережил одно покушение со стороны людей Кадырова.

В феврале 2020 года в его квартиру проник киллер, который попытался убить спящего оппозиционера молотком, однако был им обезврежен и в итоге приговорен судом Швеции к 10 годам лишения свободы.

Кто такой Тумсо Абдурахманов

Тумсо Абдурахманов, пока жил в Грозном, работал заместителем директора ФГУП Электросвязь. В 2015 году у него произошел конфликт с высокопоставленным чиновником правительства Чечни и родственником главы региона Исламом Кадыровым.

В связи с этим он уехал — сначала в Грузию, а потом в Польшу. После отъезда Абдурахманова в РФ в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об «участии в незаконных вооруженных формированиях». Кадыров обвинил его в связях с ИГИЛ.

Уже в эмиграции Абдурахманов стал самым популярным чеченским блогером. На его YouTube-канал подписаны более 250 тысяч человек.

Ранее в странах ЕС были убиты по меньшей мере трое выходцев из Чечни, которые критиковали Кадырова. В Австрии — Умар Исраилов, в Германии — Зелимхан Хангошвили, во Франции — Имран Алиев (Мансур Старый).

Позже Абдурахманов предал огласке информацию об убийстве последнего, заявив, что тот стал жертвой жителем Гудермесского района, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника.

