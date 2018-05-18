СМИ сообщили о задержании по подозрению в стрельбе в техасской школе 17-летнего подростка

По подозрению в стрельбе в школе города Санта Фе в штате Техасс задержан 17-летний ученик, сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается также, что на данный момент правоохранители осматривают трейлер, в котором могли быть сконструированы найденные взрывные устройства.

Daily Mail пишет, что шериф Эд Гонсалес назвал имя задержанного 17-летнего подозреваемого - Димитриос Пагуртзис (Dimitrios 'Dimitri' Pagourtzis). Он якобы ворвался в класс с криком "Сюрприз!" и начал атаку.

По данным издания, на своей странице в Facebook, которая сейчас удалена, Пагуртзис 30 апреля опубликовал фотографию черной футболки с надписью Born to kill (рожденный убивать - ред.).

Издание также опубликовало фотографии самого Пагуртзиса.

Как пишет Chron.com, атаковавший школу был вооружен винтовкой AR-15, пистолетом, дробовиком и самодельными взрывными устройствами.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе Санта Фе погибли девять учеников и учитель. Шериф города Эд Гонсалес заявлял, что задержаны два человека.

Сообщалось также, что на территории школы и рядом с ней нашли взрывные устройства.