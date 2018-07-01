СМИ сообщили о смерти дочери Гиммлера и ее работе в немецкой разведке

Гудрун Бурвиц (справа) вместе с матерью во время Нюрнбергского процесса в 1945 году

Дочь второго после Адольфа Гитлера человека в нацистской Германии Генриха Гиммлера Гудрун Бурвиц, которая умерла 24 мая 2018 года в возрасте 88 лет, в 1960-х годах в течение двух лет работала секретарем в Федеральной разведывательной службе Германии, пишет The Washington Post со ссылкой на немецкую газету Bild.

Эту информацию сообщил газете главный историк немецкого разведывательного агентства Бодо Хечелхаммер. В немецкой разведке не дают комментариев о бывших или нынешних сотрудниках при их жизни.

Гудрун Бурвиц всю жизнь оставалась преданной идеям своего отца. Несмотря на посещение концентрационного лагеря Дахау, она отрицала Холокост и помогала бывшим нацистам, осужденным за военные преступления.

В мае 1945 года, когда Гудрун было 15 лет, она бежала с матерью в северную Италию, где их арестовали американские войска. Ее отца захватили российские войска 20 мая 1945 года, после чего его перевели в британскую тюрьму. Там он покончил с собой, раскусив капсулу с цианидом.

Гудрун и ее мать провели четыре года в различных местах лишения свободы в Италии, Франции и Германии. Она не верила, что смерть ее отца была самоубийством, и утверждала, что его убили его британские похитители. После освобождения Гудрун и ее мать поселились в северном немецком городе Билефельд.

В 1961 году она стала работать под другим именем в качестве секретаря в немецкой разведке в штаб-квартире агентства недалеко от Мюнхена. В 1963 году ее уволили в связи с пересмотром западногерманскими властями присутствия бывших нацистов в правительстве.

В конце 1960-х годов она вышла замуж за Вулфа-Дитера Бурвица, писателя, который стал официальным лицом в правой политической группе и поселилась в пригороде Мюнхена. У них было двое детей.

Гудрун Бурвиц была активным членом группы Stille Hilfe, или молчаливой помощи, которая была сформирована в 1940-х годах, чтобы помочь нацистам бежать из Германии, в частности, в Южную Америку, и оказывала помощь их семьям.

Как писал немецкий автор книги о Stille Hilfe Оливер Шром, в этой группе она была "ослепительной нацистской принцессой, божеством среди этих верующих в старые времена".

Гудрун Бурвиц присутствовала на подпольных собраниях нацистских офицеров СС, которые часто проводились в Австрии, возможно, вплоть до 2014 года.