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СМИ сообщили о неудавшейся попытке свергнуть главаря ИГИЛ

Сегодня, 18:50
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EPA

Абу Бакр Аль-Багдади

В Сирии в январе иностранные боевики предприняли попытку свергнуть главаря террористической организации Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади, сообщает The Guardian со ссылкой на источник в местной разведке.

По данным источника, неудавшаяся попытка внутреннего переворота произошла 10 января в деревне недалеко от сирийского города Хаджин в долине реки Евфрат. Между иностранными боевиками и охранниками главаря ИГИЛ произошло столкновение, два боевика были убиты. В результате зачинщики заговора были вынуждены бежать.

Террористическая группировка предложила награду за голову главного заговорщика против аль-Багдади. Абу Бакр аль-Багдади в результате атаки не пострадал.

Напомним, что в 2014 году главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади объявил так называемый халифат ИГИЛ на обширных территориях Ирака и Сирии. В 2017 году ИГИЛ начало стремительно терять ранее захваченные территории на Ближнем Востоке.

В 2017 году иракская армия полностью освободила от боевиков ИГИЛ свои территории.

В Сирии террористы контролируют последний "островок" посреди пустыни. По данным международной коалиции, ИГИЛ потеряло больше 99% своего "халифата".

Теги:   Аль-Багдади Исламское государство ИГИЛ

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