СМИ сообщили о неудавшейся попытке свергнуть главаря ИГИЛ
В Сирии в январе иностранные боевики
предприняли попытку свергнуть главаря террористической
организации Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади, сообщает The Guardian со ссылкой на источник в местной разведке.
По данным источника, неудавшаяся попытка внутреннего
переворота произошла 10 января в деревне недалеко от сирийского города Хаджин в
долине реки Евфрат. Между иностранными боевиками и охранниками главаря ИГИЛ
произошло столкновение, два боевика были убиты. В результате зачинщики заговора
были вынуждены бежать.
Террористическая группировка предложила
награду за голову главного заговорщика против аль-Багдади. Абу Бакр аль-Багдади
в результате атаки не пострадал.
Напомним, что в 2014 году главарь ИГИЛ Абу
Бакр аль-Багдади объявил так называемый халифат ИГИЛ на обширных территориях
Ирака и Сирии. В 2017 году ИГИЛ начало стремительно терять ранее захваченные
территории на Ближнем Востоке.
В 2017 году иракская армия полностью освободила от боевиков ИГИЛ свои территории.
В Сирии террористы контролируют последний "островок"
посреди пустыни. По данным международной коалиции, ИГИЛ потеряло
больше 99% своего "халифата".