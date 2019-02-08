СМИ сообщили о неудавшейся попытке свергнуть главаря ИГИЛ Сегодня, 18:50 22 Цей матеріал також доступний українською EPA Абу Бакр Аль-Багдади EPA

В Сирии в январе иностранные боевики предприняли попытку свергнуть главаря террористической организации Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади, сообщает The Guardian со ссылкой на источник в местной разведке.

По данным источника, неудавшаяся попытка внутреннего переворота произошла 10 января в деревне недалеко от сирийского города Хаджин в долине реки Евфрат. Между иностранными боевиками и охранниками главаря ИГИЛ произошло столкновение, два боевика были убиты. В результате зачинщики заговора были вынуждены бежать.

Террористическая группировка предложила награду за голову главного заговорщика против аль-Багдади. Абу Бакр аль-Багдади в результате атаки не пострадал.

Напомним, что в 2014 году главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади объявил так называемый халифат ИГИЛ на обширных территориях Ирака и Сирии. В 2017 году ИГИЛ начало стремительно терять ранее захваченные территории на Ближнем Востоке.

В 2017 году иракская армия полностью освободила от боевиков ИГИЛ свои территории.

В Сирии террористы контролируют последний "островок" посреди пустыни. По данным международной коалиции, ИГИЛ потеряло больше 99% своего "халифата".