СМИ сообщили о массовой рассылке писем с ядом от насекомых по посольствам Москвы

Письма подписал один и тот же отправитель (фото иллюстративное)

Свыше десяти иностранных посольств в Москве 14-15 февраля получили конверты с неизвестным белым порошком.

По данным источника агентства Интерфакс, это оказалось вещество для травли насекомых.

Экспертиза показала, что в состав порошка входит пестицид фипронил, используемый в сельском хозяйстве и ветеринарии, сообщил собеседник агентства.

Также известно, что все письма были подписаны одним отправителем.

По словам источника, подозрительные конверты получили посольства: Венгрии, Франции, Румынии, Чехии, Болгарии, Нидерландов, Польши и несколько других.

Ранее сообщалось, что супругу Дональда Трампа-младшего госпитализировали в больницу. Она открыла конверт с неизвестным порошком.

Кроме того, в один из офисов в Вестминстерском дворце, где заседает парламент Великобритании, и офис бывшего президента США Барака Обамы прислали конверты с неизвестным веществом белого цвета.