СМИ: Следствие определило примерное время использования Новичка в доме Скрипалей

Новичок нанесли менее чем за сутки до ухудшения самочувствия Скрипалей

Британская полиция считает, что нервно-паралитическое вещество Новичок было нанесено на дверную ручку дома Сергея и Юлии Скрипаль не более чем за сутки до того, как им стало плохо, пишет The Guardian.

По данным следствия, вещество нанесли на ручку двери после приезда к Скрипалю его дочери Юлии 3 марта.

На следующий день в 9:15 они с отцом вышли из дома и уехали куда-то на машине, в 16:15 Скрипалей нашли на скамье рядом с местным торговым центром.

Третий пострадавший от действия Новичка офицер британской полиции Ник Бейли приезжал в дом Скрипалей сразу после их госпитализации, чтобы найти улики.

Ранее британские правоохранители восстановили примерную последовательность событий в день отравления Скрипалей.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в полусознательном состоянии на парковой скамье в британском городе Солсбери.

Позже специалисты определили, что они были отравлены веществом класса Новичок - смертельно опасным веществом, аналоги которого ранее разрабатывались в Советском Союзе. Британское правительство обвинило Россию в изготовлении и накоплении агента, а также в подготовке "специальных подразделений" для его использования против врагов России.

Отравление в Солсбери повлекло дипломатический бойкот многих стран мира.

Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет.