СМИ: Сирийские военные перебросили часть авиации на авиабазу Хмеймим, опасаясь удара США

Сирийское военное командование перебросило часть боевой авиации на российскую авиабазу Хмеймим, опасаясь возможного авиаудара США, сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, сирийские военные еще в понедельник начали покидать наиболее крупные авиабазы. В частности, был эвакуирован персонал с военного аэродрома в городе Думейр, где базировались самолеты, наносившие в последнее время удары по Восточной Гуте.

Также были эвакуированы люди с основных командных пунктов армии.

Источник газеты в ООН сообщил, что сирийские военные самолеты были переброшены на авиабазу Хмеймим. Издание отмечает, эта база, судя по всему, не станет мишенью в случае решения США нанести удары по Сирии. По словам одного из экспертов, опрошенных французским изданием, таким образом сирийская сторона старается обеспечить свое наиболее современное вооружение.

По данным газеты, в последние дни в Сирии в преддверие удара США усилилось сотрудничество между Ираном, РФ и Сирией. Сейчас та территории Сирии находится иранский генерал Касем Сулеймани, который командует элитным подразделением Аль-Кудс. Предполагается, что он должен определить, как должны действовать примерно две тысячи иранских военных советников в Сирии.

Кроме того, присутствие в Сирии Касема Сулеймани может указывать на подготовку ответа на удары западных стран.

7 апреля, в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек. В этом районе находится последний оплот сирийской оппозиции. Российские военные утверждают, что химические атаки в Сирии были "инсценированы".

Президент Трамп не исключил применения военной силы против режима Башара Асада. По словам Трампа, он намерен обсудить возможные шаги со своими военными советниками, и уже в ближайшие 24-48 часов администрация Белого дома примет "важное" решение.

По данным The New York Times, Трамп совместно с советниками рассматривает несколько вариантов ответа на применение в Сирии химического оружия, в том числе и масштабного военного удара.

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия предупредила об "серьезных последствиях" в случае применения странами Запада силы в ответ на химическую атаку в Сирии.

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