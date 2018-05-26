СМИ: С бывшего президента УЕФА Мишеля Платини сняли обвинения в коррупции

Платини перевели из статуса обвиняемого в статус свидетеля

Прокуратура Швейцарии сняла обвинение в коррупции с бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает Le Monde со ссылкой на письмо прокурора, адресованное адвокату Платини.

Платини подозревали в получении двух миллионов швейцарских франков от экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера.

В письме отмечается, что обвинение снято из-за недостаточного количества улик.

Также говорится, что Платини перевели из статуса обвиняемого в статус свидетеля. Его допросили по делу о коррупции "как человека, располагающего важной информацией".

В письме также сообщается, что Платини должен выплатить два миллиона швейцарских франков.

Платини отстранили от футбола в декабре 2015 года на восемь лет. Французского специалиста обвинили в коррупционных схемах совместно с экс-президентом ФИФА Йозефом Блаттером, который также был отстранен.