29 сентября 2018, суббота

СМИ: Российский журналист, расследовавший дело Боширова и Петрова, срочно покинул РФ

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Сергей Канев
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Сергей Канев

Российский журналист Центра управления расследованиями Сергей Канев, состоявший в команде расследователей, которые устанавливали настоящие личности агентов ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова, срочно покинул РФ. Об этом сообщает российское издание Проект со ссылкой на собственные источники.

О том, что Канев был вынужден срочно покинуть Россию, изданию рассказали источник в окружении Михаила Ходорковского, двое бывших сотрудников Центра управления расследованиями, а также один из сотрудников МБХ Медиа, где публиковался Канев.

Также сообщается, что ранее о том, что кто-то из его сотрудников был вывезен из РФ, рассказал в интервью Дождю Михаил Ходорковский.

По его словам, в отношении журналиста готовилась провокация, в ходе которой его планировали обвинить в подготовке теракта против президента РФ Владимира Путина.

Как отмечает издание, Канев узнал о том, что его собираются обвинить в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа Путина.

Сообщается, что сейчас Сергей Канев находится в одной из прибалтийских стран.

Напомним, в начале марта в британском городе Солсбери были найдены без сознания Сергей и Юлия Скрипаль. Позже выяснилось, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Обоим удалось выжить. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

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