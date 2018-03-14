СМИ: Российские дипломаты будут просить доступ к дочери экс-шпиона Скрипаля

Посольство России в Лондоне намерено запросить консульский доступ к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которые были отравлены 4 марта, сообщает Интерфакс.

"Сегодня посольство в Лондоне запросит доступ к дочери Скрипаля, она является гражданкой России", - сказал собеседник агентства.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Скрипаля.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

Также Мэй отметила, что Великобритания до вечера вторника ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон примет самые серьезные ответные меры.

Россия по дипканалам заявила Великобритании о своей непричастности к отравлению Скрипаля, сообщил Дмитрий Песков.