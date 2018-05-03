СМИ: Россияне подали рекордное количество заявок на убежище в США

В 2017 году рекордное количество граждан России попросило убежище в США, сообщает Радио Свобода со ссылкой на статистику Службы гражданства и иммиграции США.

Отмечается, что в прошлом году россияне подали в США 2664 заявлений с просьбой об убежище, что стало рекордным показателем за последние 24 года.

В этом году от россиян поступило на 40% заявлений об убежище больше, чем годом ранее и почти в два раза больше, чем в 2012 году, когда начался третий президентский срок Владимира Путина, отмечает радиостанция.

Предыдущий рекорд - 2127 заявлений - был установлен в 1994 году.

Причины, по которым заявители просили убежище, в статистике не называются. Чтобы его получить, соискатель должен доказать, что его преследуют или что у него есть основания опасаться преследования на родине из-за его расы, национальности, религиозной принадлежности, принадлежности к какой-либо социальной группе или из-за политических взглядов.

Правозащитники и юристы связывают увеличение числа российских соискателей убежища в США со вступлением в силу в 2013 году российского закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

В нью-йоркской фирме The Law Offices of Grinberg & Segal рассказали, что в 2017 году компания давала консультации по поводу убежища представителям ЛГБТ-сообщества из Чечни, но не заключала с ними официальных соглашений о представлении их интересов.

Адвокат из Нью-Йорка Борис Палант рассказал, что большинство его дел о предоставлении убежища в России связаны с "преследованием в форме сфабрикованного уголовного дела".

Фирма еще одного адвоката из Нью-Йорка Эндрю Джонсона, по его словам, в 2017 году взяла от 25 до 30 новых дел с участием российских соискателей. Из них половина ссылаются на преследование по политическим мотивами, 35% - случаи, связанные с бизнесом. Среди его клиентов есть россияне, которые утверждают, что им мешают вести бизнес из-за того, что они не поддерживают Путина, а также за спонсирование или членство в оппозиционных политических партиях.

Некоторые соискатели, не связанные с политикой, заявляют, что власти обвинили их в "антиправительственном поведении", когда они отказались давать взятки и поддаваться давлению со стороны чиновников, отметил Джонсон.