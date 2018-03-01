СМИ: Россия намерена выйти из Европейской конвенции по правам человека

СМИ узнали о возможном выходе России из Европейской конвенции по правам человека

Россия может денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека и прекратить сотрудничество с Европейским судом по правам человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

Власти России убеждены, что нынешняя линия ЕСПЧ, в результате которой принимаются "антироссийские решения" должна быть изменена, пишет агентство.

Собеседники агентства отметили, что суд "отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике двойных стандартов".

По их словам, "при рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает".

Поскольку российские депутаты лишены права голоса в ПАСЕ, более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение исков против России, избраны без участия российских представителей, отметили источники. Отсюда возникает вопрос о легитимности избрания этих судей и принятых ими решений по российским делам.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.