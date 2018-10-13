СМИ: Россия может запустить пилотируемый корабль Союз в конце ноября

Россия может возобновить запуск с космодрома Байконур пилотируемых кораблей к Международной космической станции в конце ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой источник в ракетно-космической отрасли.

"Предполагаемая дата запуска пилотируемого корабля Союз МС-11 - 28 ноября", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что рассчитывают на возобновление запусков ракет-носителей типа Союз уже в этом году.

В Роскосмосе также подчеркнули, что "вопрос о консервации станции (МКС) не рассматривается".

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Напомним, 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.

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Спасательная капсула с членами экипажа приземлилась в Казахстане. Они выжили.

Ракета-носитель должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию.

После аварии Россия прекратила пилотируемые пуски ракетоносителей.