13 октября 2018, суббота

СМИ: Россия может запустить пилотируемый корабль Союз в конце ноября

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Россия может запустить пилотируемый корабль Союз 28 ноября

Россия может запустить пилотируемый корабль Союз 28 ноября

Россия может возобновить запуск с космодрома Байконур пилотируемых кораблей к Международной космической станции в конце ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой источник в ракетно-космической отрасли.

"Предполагаемая дата запуска пилотируемого корабля Союз МС-11 - 28 ноября", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что рассчитывают на возобновление запусков ракет-носителей типа Союз уже в этом году.

В Роскосмосе также подчеркнули, что "вопрос о консервации станции (МКС) не рассматривается".

Смотрите также

Напомним, 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.

Смотрите также

Спасательная капсула с членами экипажа приземлилась в Казахстане. Они выжили.

Ракета-носитель должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию.

После аварии Россия прекратила пилотируемые пуски ракетоносителей.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове