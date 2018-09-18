СМИ РФ сообщили о "критическом инциденте" на борту пропавшего в Сирии Ил-20

На борту российского Ил-20 мог произойти "критический инцидент", сообщают российские СМИ (иллюстративное фото)

Российский военный самолет Ил-20 мог затонуть в Средиземном море в результате "критического инцидента" в воздухе, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в органах международного поиска и спасения воздушных судов.

Собеседник агентства рассказал, что по предварительным данным на борту самолета в воздухе произошел "непредвиденный инцидент критического характера, после чего фрагменты самолета могли столкнуться с поверхностью Средиземного моря и затонуть".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем.

После этого телеканал CNN со ссылкой на источник в правительстве США сообщил, что самолет с российскими военными был ошибочно сбит сирийскими ПВО.