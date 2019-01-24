СМИ рассказали о реакции Ким Чен Ына на письмо от Трампа Вчера, 08:59 2475 Цей матеріал також доступний українською EPA По данным СМИ, Ким Чен Ын остался доволен содержанием письма EPA

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил письмо от президента США Дональда Трампа, пишет AFP со ссылкой на государственные СМИ Пхеньяна.

Отмечается, что глава Северной Кореи выразил "большое удовлетворение" после получения письма.

Письмо от Трампа ему передал вице-председатель и правая рука Ына Ким Ен Чхолем, который встретился с американским лидером в Белом доме.

По данным СМИ, Ким Чен Ын высоко оценил президента Трампа за то, что он выразил свою "необычную решимость и волю" к урегулированию вопроса.

Накануне Трамп написал письмо главе КНДР Ким Чен Ыну.

Ранее Трамп заявил, что ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном после того, как тот выразил готовность встретиться с ним "в любое время".

Ким Чен Ын ответил, что надеется на результативную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Страны договорились о проведении второго саммита в конце февраля.