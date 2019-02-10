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СМИ рассказали о "финальном наступлении" на ИГИЛ в Сирии и яростном сопротивлении боевиков

Сегодня, 18:56
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Антитеррористическая коалиция стремится уничтожить последние остатки "халифата" в северо-восточной Сирии

В воскресенье, 10 февраля, поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF) начали "финальное наступление" на позиции боевиков ИГИЛ в Сирии.

Как сообщает Reuters, на данный момент бойцы SDF захватили 41 позицию, но рано утром в воскресенье столкнулись с контрнаступлениями, которое, по их утверждению, было отражено. 

"Террористы яростно обороняются, это естественно, так как они  защищает свой последний оплот",  - говорится в заявлении SDF.

По оценке SDF, в анклаве укрылись от 400 до 600 закаленных в боях джихадистов, включая иностранцев, также там находится от 500 до 1000 гражданских лиц  

"Если мы сможем в короткие сроки вывести оставшихся гражданских лиц или изолировать их, в ближайшие несколько дней мир станет свидетелем военного уничтожения террористической организации в этом районе", - подверкнули в  SDF.

Удерживаемый боевиками анклав находится недалеко от иракской границы и состоит из двух поселков. 

Антитеррористическая коалиция начала наступление на позиции ИГИЛ стремясь уничтожить последние остатки "халифата" в восточной и северной Сирии.

Демократические силы Сирии - альянс сил вооруженной оппозиции (SDF), включает курдские отряды народной самообороны, арабские оппозиционные группы, ассирийские, армянские и туркменские отряды. Действует в северных районах Сирии. Основной целью является уничтожение террористического группировки ИГИЛ.

Теги:   ИГИЛ Сирия

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