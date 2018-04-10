СМИ: Ракетный эсминец США приблизился к военно-морской базе РФ в Сирии

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По данным СМИ, USS Donald Cook оснащен 60 ракетами типа Томагавк
Фото: Wikimedia.org

По данным СМИ, USS Donald Cook оснащен 60 ракетами типа Томагавк

Боевой эсминец США Donald Cook вышел из порта Ларнаки на Кипре и направился в направлении сирийского порта Тартус, где находится военно-морская база России, пишет Hurriyet.

По данным СМИ, эсминец находится примерно в 100 км от сирийского порта. Отмечается, что судно оснащено 60 ракетами типа Томагавк.

Издание также пишет, что самолеты ВС РФ уже четыре раза пролетали на малой высоте над военным кораблем.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе. Кроме того, представитель России Василий Небензя заявил, что химические атаки в Сирии были инсценированы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.

Годом ранее США уже использовали ракеты Томагавк в Сирии.  В ночь на 7 апреля 2017 года Пентагон нанес удар по авиабазе режима сирийского президента Башара Асада Шайрат. В Вашингтоне заявили, что это стало ответом на химическую атаку против жителей города Хан-Шейхун, которая, по данным США, была осуществлена самолетами, поднявшимися именно с этой базы.

Американские военные выпустили по сирийской авиабазе 59 ракет типа Томагавк (TLAM).

Удары были направлены на самолеты на аэродроме, защищенные ангары для них, склады с нефтепродуктами и материально-техническим оборудованием, бункеры с боеприпасами, системы ПВО и радары.

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