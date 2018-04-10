СМИ: Ракетный эсминец США приблизился к военно-морской базе РФ в Сирии

Боевой эсминец США Donald Cook вышел из порта Ларнаки на Кипре и направился в направлении сирийского порта Тартус, где находится военно-морская база России, пишет Hurriyet.

По данным СМИ, эсминец находится примерно в 100 км от сирийского порта. Отмечается, что судно оснащено 60 ракетами типа Томагавк.

Издание также пишет, что самолеты ВС РФ уже четыре раза пролетали на малой высоте над военным кораблем.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе. Кроме того, представитель России Василий Небензя заявил, что химические атаки в Сирии были инсценированы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.