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СМИ: Полиция ликвидировала страсбургского стрелка

Сегодня, 22:33
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Подозреваемый - 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Ш.

Французская полиция "обезвредила" подозреваемого, который устроил стрельбу на рождественском рынке в Страсбурге, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции.

По информации источника агентства AFP, знакомого с ходом расследования, страсбургский стрелок был застрелен полицией.

Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка. Погибли три человека, еще 13 получили ранения.

По данным следователей, после инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города. Таксист не пострадал и дал показания полиции. 

Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге. Свидетели утверждают, что нападавший во время стрельбы кричал Аллаху акбар.

Подозреваемый, 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Ш., был осужден 27 раз во Франции, Германии и Швейцарии за грабежи и насилие.

Теги:   Страсбург Полиция Франция

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СМИ: Полиция ликвидировала страсбургского стрелка

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