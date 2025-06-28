Россия расширяет Казанский авиазавод , где зимой 2024 года были построены большие производственные корпуса. Об этом в субботу, 28 июня, сообщает издание Yle .

Согласно спутниковым снимкам, полученным изданием, самый большой из новых ангаров имеет длину около 320 метров и площадь около 19 000 м². Журналисты сравнили эту площадь с тремя футбольными полями.

Yle пишет, что причиной расширения авиазавода была необходимость усилить собственное производство самолетов для военной и гражданской авиации. На модернизацию завода выделили примерно миллиард евро. Однако из-за санкций, введенных против РФ, и нехватки рабочей силы, строительство не происходит так быстро, как планировалось, добавили журналисты.

Фото: Yle

Как отмечает Yle, Казанский завод особенно важен для выпуска и модернизации стратегических бомбардировщиков, в том числе способных нести ядерное оружие. Именно такие самолеты были повреждены и уничтожены в результате украинской операции Паутина в июне.

Журналисты также отметили, что Казанский авиазавод — единственный в России, который может производить стратегические бомбардировщики.

Фото: Yle

Фото: Yle

По данным экспертов, территория Казанского завода еще будет меняться, поскольку расширение должно завершиться лишь к концу 2026 года.

«На спутниковых снимках видно, что появилось много новой производственной площади. Однако это не решит проблем авиационной промышленности и отрасли в целом», — заявил военный эксперт Марко Эклунд, который проанализировал спутниковые снимки.

Фото: Yle

Yle добавило, что Казанский завод выпускает и модернизирует Ту-160М и строит новые Ту-160М2, но темпы низкие: в 2024 году сданы только два Ту-160М2 и два Ту-160М. Также модернизируются старые Ту-22М3.