СМИ: Подозреваемый в рассылке бомб фанат Трампа планировал убить более ста человек

Подозреваемый в рассылке посылок с взрывными устройствами известным американским политикам и общественным деятелям Сезар Сайок составил список из более ста потенциальных целей, которых планировал убить, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источники в спецслужбах.

ФБР отказывается называть кого-либо из предполагаемого списка, однако предупреждает, что некоторые посылки со взрывными устройствами до сих пор могут находиться в почтовой системе США.

Агенты ФБР работают над тем, чтобы сообщить о потенциальной угрозе каждому из списка Сайока, даже если они не получали подозрительные пакеты.

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Напомним, с 24 октября американские спецслужбы перехватили несколько посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни одно из них не сдетонировало.

В Федеральном бюро расследований США подтвердили обнаружение 11 подозрительных посылок.

По подозрению в рассылке бомб правоохранители задержали 56-летнего жителя Флориды Сеcара Сайока.

Выяснилось, что задержанный является активным сторонником президента США Дональда Трампа, многократно участвовал в его предвыборных митингах и обклеил свой фургон портретами президента.