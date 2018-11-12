СМИ пишут о заговоре немецких солдат, которые собирались убивать политиков. Что об этом известно

Учения солдат армейского спецназа Германии Kommando Spezialkräfte или KSK. СМИ пишут, что в заговоре участвовали в том числе солдаты из этого подразделения

В немецких СМИ появилась новая информация о группировке ультраправых немецких военнослужащих, которые планировали убийства немецких политиков. В Минобороны Германии подтвердили факт расследования в отношении 42-летнего подполковника военной контрразведки, которого подозревают в том, что он предупреждал заговорщиков об обысках.

НВ рассказывает, что об этом известно.

Дело лейтенанта Франко А.

9 ноября в немецком издании Focus была опубликована статья о новых обстоятельствах в деле ультраправого лейтенанта бундесвера Франко А., которые подтверждают наличие сети ультраправых заговорщиков в немецкой армии.

Впервые о его ультраправых взглядах стало известно из его магистерской работы

Лейтенант Франко А. родился в 1989 году. Впервые о его ультраправых взглядах стало известно из его магистерской работы, которую он написал во время учебы в Особой военной школе Сен-Сир во французской Бретани. В работе присутствовали расистские стереотипы о "вымирании европейских рас", и о ней сообщили в бундесвер. Но когда его опрашивало по этому поводу его немецкое руководство, Франко А. заявил, что его неправильно поняли и посетовал на отсутствие научного руководства. В итоге Франко А. получил устное предупреждение и смог продолжить учебу и службу в бундесвере. В июле 2014 года он написал другую магистерскую работу.

30 декабря 2015 года Франко А. пришел в центр приема беженцев в Гиссене и назвался Дэвидом Бенджамином, сирийским христианином и продавцом фруктов из Дамаска, у которого были французские корни. Он заявил, что подвергся преследованию на родине из-за своей веры и еврейского имени. В итоге ему поверили и зарегистрировали как беженца.

После ареста обнаружили фальшивую личность Франко А. в качестве "сирийского беженца"

Кроме того, несмотря на отсутствие разрешения на ношение оружия, Франко А. где-то взял пистолет 17 калибра времен Второй мировой войны. Позже он утверждал, что нашел этот пистолет в конце января 2017 года в кустах во время бала офицеров в Вене, будучи сильно пьяным. Он утверждает, что вспомнил о пистолете, обнаружив его у себя в кармане на следующее утро, когда уже находился в аэропорту, и спрятал оружие в туалете для людей с инвалидностью. Этот пистолет был обнаружен и привлек к Франко А. внимание правоохранительных органов. 3 февраля 2017 года, когда он хотел забрать пистолет, его задержали.

После ареста обнаружили фальшивую личность Франко А. в качестве "сирийского беженца". Сам он утверждал, что хотел лишь задокументировать "хаотическую регистрацию" беженцев, а пистолет собирался передать властям.

Предполагаемые сообщники

После того, как лейтенант Франко А. попал в поле зрения полиции, были обнаружены его предполагаемые сообщники. Следователи полагали, что он планировал насильственные действия, которые могли нанести ущерб государству.

26 апреля 2017 года Франко А. арестовали в Центре подготовки пехоты в Хаммельбурге. Был арестован также студент Технического университета Центрального Гессе в Фридберге Матиас Ф., который, по мнению следствия, был его сообщником.

Investigations into a terror plot in the #Bundeswehr have led to another arrest. The federal prosecutor named the suspect as Maximilian T. pic.twitter.com/z8GQc3dgl7 — DW Politics (@dw_politics) 9 мая 2017 г.

После этих арестов 90 полицейских обыскали 16 объектов недвижимости в Германии, Австрии и Франции, квартиры обоих подозреваемых, а также дома других людей из их окружения и служебные помещения бундесвера.

У Матиаса Ф. обнаружили более 1000 патронов из запасов бундесвера, которые, по его словам, поступили от Франко А., а также детонаторы и другие части ручных гранат.

9 мая 2017 года полиция арестовала лейтенанта Максимилиана Т., еще одного предполагаемого сообщника Франко А., который оказался членом партии AfD (правая немецкая партия Альтернатива для Германии - ред.).

У Матиаса Ф. обнаружили более 1000 патронов из запасов бундесвера, которые, по его словам, поступили от Франко А., а также детонаторы и другие части ручных гранат

Тогда же выяснилось, что заговорщики обсуждали убийство, в частности, главы фракции Левые в бундестаге Дитмара Барча, главы МИД Германии Хайко Мааса, лидера партии Зеленые Клаудии Рот и бывшего президента Йоахима Гаука.

В мае 2017 года генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Фолькер Викер объявил о первых результатах расследования, согласно которым у Франко А. есть сеть сторонников в бундесвере. Mail Online пишет, что заговорщиков было около 200, но в немецких СМИ их число не называется.

Дело против Франко А. все еще рассматривается разными судами, некоторые из которых не согласны с тем, что доказательств против него достаточно. Его сторонников освободили из-под стражи из-за недостатка доказательств.

Сотрудник военной контрразведки, который помогал заговорщикам

В материале Focus говорится, что расследование полиции выявило, что в чатах и во время реальных встреч члены группировки обсуждали конкретные планы "Дня X", в который должны были быть совершены убийства.

Focus также пишет, что были созданы секретные хранилища оружия и хранилище топлива, а участниками заговора были члены ассоциации солдат элитных подразделений и члены команды спецназа. По данным Mail Online, они также организовывали тренировочные лагеря на границах Австрии и Швейцарии.

Сообщалось, что, по видимому, расследованию полиции препятствовал 42-летний подполковник военной контрразведки, который предупреждал группу об обысках и рассказывал о ходе расследования. Против него выдвинули обвинения, которые должен рассмотреть суд Кельна.

Издание Zeit Online подтверждает эту информацию со ссылкой на представителя суда.

То, что против подполковника военной контрразведки выдвинуты обвинения, подтвердил также пресс-секретарь Минобороны Германии Йенс Флосдорф.

НВ