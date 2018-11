СМИ пишут о заговоре немецких солдат, которые собирались убивать политиков. Что об этом известно

В немецких СМИ появилась новая информация о группировке ультраправых немецких военнослужащих, которые планировали убийства немецких политиков. В Минобороны Германии подтвердили факт расследования в отношении 42-летнего подполковника военной контрразведки, которого подозревают в том, что он предупреждал заговорщиков об обысках.

НВ рассказывает, что об этом известно.

9 ноября в немецком издании Focus была опубликована статья о новых обстоятельствах в деле ультраправого лейтенанта бундесвера Франко А., которые подтверждают наличие сети ультраправых заговорщиков в немецкой армии.

Впервые о его ультраправых взглядах стало известно из его магистерской работы

Лейтенант Франко А. родился в 1989 году. Впервые о его ультраправых взглядах стало известно из его магистерской работы, которую он написал во время учебы в Особой военной школе Сен-Сир во французской Бретани. В работе присутствовали расистские стереотипы о "вымирании европейских рас", и о ней сообщили в бундесвер. Но когда его опрашивало по этому поводу его немецкое руководство, Франко А. заявил, что его неправильно поняли и посетовал на отсутствие научного руководства. В итоге Франко А. получил устное предупреждение и смог продолжить учебу и службу в бундесвере. В июле 2014 года он написал другую магистерскую работу.

30 декабря 2015 года Франко А. пришел в центр приема беженцев в Гиссене и назвался Дэвидом Бенджамином, сирийским христианином и продавцом фруктов из Дамаска, у которого были французские корни. Он заявил, что подвергся преследованию на родине из-за своей веры и еврейского имени. В итоге ему поверили и зарегистрировали как беженца.

После ареста обнаружили фальшивую личность Франко А. в качестве "сирийского беженца"

Кроме того, несмотря на отсутствие разрешения на ношение оружия, Франко А. где-то взял пистолет 17 калибра времен Второй мировой войны. Позже он утверждал, что нашел этот пистолет в конце января 2017 года в кустах во время бала офицеров в Вене, будучи сильно пьяным. Он утверждает, что вспомнил о пистолете, обнаружив его у себя в кармане на следующее утро, когда уже находился в аэропорту, и спрятал оружие в туалете для людей с инвалидностью. Этот пистолет был обнаружен и привлек к Франко А. внимание правоохранительных органов. 3 февраля 2017 года, когда он хотел забрать пистолет, его задержали.

После ареста обнаружили фальшивую личность Франко А. в качестве "сирийского беженца". Сам он утверждал, что хотел лишь задокументировать "хаотическую регистрацию" беженцев, а пистолет собирался передать властям.

После того, как лейтенант Франко А. попал в поле зрения полиции, были обнаружены его предполагаемые сообщники. Следователи полагали, что он планировал насильственные действия, которые могли нанести ущерб государству.

26 апреля 2017 года Франко А. арестовали в Центре подготовки пехоты в Хаммельбурге. Был арестован также студент Технического университета Центрального Гессе в Фридберге Матиас Ф., который, по мнению следствия, был его сообщником.

Investigations into a terror plot in the #Bundeswehr have led to another arrest. The federal prosecutor named the suspect as Maximilian T. pic.twitter.com/z8GQc3dgl7