СМИ: Партия Меркель подняла рейтинг, а социал-демократы спустились к катастрофическим 13 процентам

Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), по данным последнего опроса, сократился еще на один пункт - до 13 процентов, а рейтинг объединения Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) вырос до 27 процентов, сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

Исследования в ФРГ проводил социологический институт Forsa.

Также сообщается, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она больше не будет возглавлять ХДС, не повлияло на ее личный политический рейтинг. Она и далее получает больше поддержки, чем другие потенциальные претенденты на пост канцлера.

Напомним, рейтинг партии канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) и его баварского партнера Христианско-социального союза (ХСС) вновь упал до рекордно низкого уровня.

29 октября в Берлине Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы партии, которые должны пройти в начале декабря. В то же время Меркель добавила, что до выборов в 2021 году продолжит выполнять обязанности главы правительства.

Меркель возглавляла партию Христианско-демократический союз с 2000 года. С 2005 года она находится на посту канцлера Германии.

Напомним, что на фоне заявления главы немецкого правительства Ангелы Меркель о намерении отказаться от должности главы Христианско-демократического союза (ХДС) Свободные демократы призвали ее покинуть и кресло канцлера.

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