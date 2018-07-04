СМИ об отравлении в Эймсбери: Симптомы у пострадавших схожи с зафиксированными у Скрипалей

Британские медики заявили о схожести симптомов отравления у пострадавших из городка Эймсбери и симптомами у экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Sun.

По данным источников издания, мужчина и женщина были отравлены токсическим веществом, симптомы отравления схожи с зафиксированными ранее у Скрипалей.

Источники в оборонном ведомстве настаивают, что пара была отравлена, образцы уже отправлены в лабораторию для проведения срочного исследования.

Ночью 4 июля полиция британского графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. В городке Эймсбери, что на юге Англии (в 15 км от Солсбери, где был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия), в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Отравление спровоцировало "неизвестное вещество".

Пострадавшие находятся в критическом состоянии, в то же время, полиция не видит связи между инцидентами в Солсбери и Эймсбери.

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что инцидент с отравлением в Эймсбери расследуется контртеррористическим подразделением полиции и рассматривается с "максимальной серьезностью".

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018 года. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стояла Россия. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после проведения успешного лечения.

В ответ на отравление Великобритания выслала ряд российских дипломатов. Солидарность с Лондоном выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Кроме того, аннулированы аккредитации семи российских представителей при НАТО.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипалей.

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