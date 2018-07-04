04 июля 2018, среда

СМИ об отравлении в Эймсбери: Симптомы у пострадавших схожи с зафиксированными у Скрипалей

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Пострадавшие были отравлены токсическим веществом

Пострадавшие были отравлены токсическим веществом

Британские медики заявили о схожести симптомов отравления у пострадавших из городка Эймсбери и симптомами у экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Sun.  

По данным источников издания,  мужчина и женщина были отравлены токсическим веществом, симптомы отравления схожи с зафиксированными ранее у Скрипалей.

Источники в оборонном ведомстве настаивают, что пара была отравлена, образцы уже отправлены в лабораторию для проведения срочного исследования.

Ночью 4 июля полиция британского графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. В городке Эймсбери, что на юге Англии (в 15 км от Солсбери, где был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия), в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Отравление спровоцировало "неизвестное вещество".

Пострадавшие находятся в критическом состоянии, в то же время, полиция не видит связи между инцидентами в Солсбери и Эймсбери.

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что инцидент с отравлением в Эймсбери расследуется контртеррористическим подразделением полиции и рассматривается с "максимальной серьезностью".

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018 года. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стояла Россия. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после проведения успешного лечения.

В ответ на отравление Великобритания выслала ряд российских дипломатов. Солидарность с Лондоном выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Кроме того, аннулированы аккредитации семи российских представителей при НАТО.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипалей.

Смотрите также

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове