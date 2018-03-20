СМИ назвали вероятную причину развода сына Дональда Трампа

Дональд Трамп-младший разводится после 12 лет брака

Издание Page Six сообщает, что сын президента США Дональд Трамп-младший разводится со своей супругой по причине того, что внутри семьи стало известно о его изменах.

По данным журналистов, Дональд Трам-младший изменял жене с певицей Обри О'Дей, которая принимала участие в шоу талантов.

Сообщается, что Трамп-младший в 2011-2012 годах постоянно искал компании О'Дей, и говорил ей, что его брак с супругой Ванессой уже расторжен.

Напомним, старший сын президента США Дональда Трампа Дональд-младший и его супруга Ванесса объявили о расставании после 12 лет брака.