СМИ назвали график вывода американских войск из Сирии Сегодня, 05:59 48 Цей матеріал також доступний українською Американская армия покидает Сирию

Американское издание ABC News сообщает, что вывод американских военных из Сирии займет несколько месяцев.

Точная дата завершения вывода войск еще обсуждается в Пентагоне.

Всего территорию Сирии покинут порядка двух тысяч военных.

Трамп: США могут использовать базу в Ираке для действий в Сирии

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.