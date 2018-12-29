СМИ назвали график вывода американских войск из Сирии
Американское издание ABC News сообщает, что вывод американских военных из Сирии займет несколько месяцев.
Точная дата завершения вывода войск еще обсуждается в Пентагоне.
Всего территорию Сирии покинут порядка двух тысяч военных.
Трамп: США могут использовать базу в Ираке для действий в Сирии
Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.
Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.