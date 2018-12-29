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СМИ назвали график вывода американских войск из Сирии

Сегодня, 05:59
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Американская армия покидает Сирию

Американское издание ABC News сообщает, что вывод американских военных из Сирии займет несколько месяцев.

Точная дата завершения вывода войск еще обсуждается в Пентагоне.

Всего территорию Сирии покинут порядка двух тысяч военных.

Трамп: США могут использовать базу в Ираке для действий в Сирии

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство  в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.

Теги:   Сирия США

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