СМИ нашли связь главного спонсора Brexit с Россией

Электронная переписка выявила связи британского бизнесмена Аррона Бэнкса, который был одним из ключевых спонсоров Brexit (кампании по выходу Великобритании из ЕС), с российскими официальными лицами.

Как сообщает The Sunday Times, Бэнкс участвовал в бизнес-схемах, связанных с Россией. По данным газеты, свой бизнес он обсуждал с российскими официальными лицами.

Бэнкс трижды встречался с российским послом в Великобритании Александром Яковенко. Об одной из этих встреч было известно и ранее - о ней он рассказал в своей книге The Bad Boys of Brexit, в которой описывалась кампания по выходу страны из ЕС. Однако о еще двух встречах не было известно широкой публике. По данным издания, посредником при организации встреч выступал дипломатический работник Александр Удод, который покинул Великобританию в результате массовой высылки российских дипломатов из-за "дела Скрипалей" (покушение на жизнь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, в котором подозревают РФ).

Яковенко предложил британскому бизнесмену принять участие в сделке, касающейся "шести золотых рудников в Сибири", принадлежащих российскому золотопромышленнику Сергею Поваренкину, утверждает издание со ссылкой на электронные письма.

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Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9 % проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1 % избирателей.

В начале ноября 2017 года в Великобритании избирательная комиссия, изучающая возможность вмешательства в референдум по выходу Великобритании из ЕС, открыла отдельное расследование в отношении Аррона Бэнкса. Целью расследования стало установление происхождения средств, которые бизнесмен и его фирма внесли в качестве пожертвования в фонд, финансировавший кампанию по Brexit. Речь идет о сумме £2,36 млн, которую внесла компания миллионера (еще £6 млн Бэнкс пожертвовал от своего имени).​ Кроме того, внимание следователей привлек и тот факт, что Аррон Бэнкс женат на россиянке Екатерина Падериной.

В апреле The Times также обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела Британии, сообщив об участии в выборной кампании "российских ботов". По версии, которая излагалась в расследовании издания, утверждалось, что около 6500 аккаунтов в Twitter были созданы в России для поддержки Лейбористской партии и ее лидера Корбина перед выборами. Российское посольство отреагировало на опубликованный материал, назвав его информационным вбросом.