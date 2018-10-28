СМИ: На российской Кубани число пострадавших в результате паводка увеличилось до 145 человек

В Краснодарском крае РФ количество пострадавших в результате наводнения возросло до 145 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По информации источника, пострадали 145 человек, госпитализированы 13 человек, 125 человек – амбулаторно, одного пострадавшего уже выписали.

Ранее сообщалось, что на юге России жертвами наводнения в Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края стали шесть человек.

Сильными ливнями подтоплено более 1800 домовладений, в которых проживают порядка шести тысяч человек.

С 25 октября в границах Туапсинского, Апшеронского районов и города Сочи введен режим чрезвычайной ситуации.