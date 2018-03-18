СМИ: Лондон может обязать российских олигархов отчитаться о собственности в Великобритании

Парламент Великобритании может обязать ближайшее окружение Путина отчитаться о собственности на территории Соединенного Королевства

В британском парламенте российских олигархов и политиков хотят обязать раскрыть данные о собственности на территории Соединенного Королевства и отчитаться об источниках доходов. Об этом сообщает The Guardian.

С такой инициативой выступили в парламенте представители либерально-демократической и лейбористской партий.

"По их информации, российские политики и олигархи, связанные с режимом Путина, владеют недвижимостью в Великобритании, преимущественно в Лондоне, как минимум на 1,1 млрд фунтов стерлингов. Но этот показатель может быть заниженным из-за использования оффшорных схем", – сообщает издание.

Только о первом вице-премьере России Игоре Шувалове известно, что он владеет двумя квартирами в престижном районе Лондона, неподалеку от здания министерства обороны страны.

Издание сообщает, что квартиры стоимостью в 11,4 млн фунтов стерлингов купила в 2014 году компания, которая, по данным российского оппозиционера Алексея Навального, принадлежит Шувалову. Доход первого вице-премьера в 2014 году, согласно его декларации, составил 112 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что правительство и политические партии обсуждают введение аналога "закона Магнитского". Закон должен помешать въезд в страну лицам, замешанным в коррупции или нарушении прав человека.