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СМИ: Количество погибших во время пожара в центре Москвы увеличилось до восьми

Сегодня, 18:36
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EPA

В результате пожара погибли минимум восемь человек

Количество погибших в результате пожара в центре Москвы увеличилось до восеми, сообщает Интерфакс.

"Найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, общее число жертв пожара возросло до восьми человек", - сказал источник.

По информации инсайдера, среди жертв двое детей.

"Среди погибших - двое детей. Кроме того, не опознана личность одного мужчины, погибшего при пожаре", - сказал он.

Ранее, в жилом доме в центре Москвы вспыхнул пожар. По данным спасателей, горела площадь до двух тысяч квадратных метров: огонь распространялся по перекрытиям, которые позднее обрушились.

Теги:   Россия Москва Пожар

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