СМИ: Хизер Нойерт начинают усиленно готовить к должности постпреда США при ООН Вчера, 22:43 154 Цей матеріал також доступний українською Хизер Нойерт

Официального представителя госдепа США Хизер Нойерт скоро начнут готовить для слушаний в сенате по ее назначению на должность постпреда США при ООН, сообщает Politico.

Ожидается, что для Нойерт будет проведена серия брифингов о состоянии торговли и по мировым "горячим точкам", а вскоре после Нового года проведут репетиции ее выступления перед сенаторами. В роли сенаторов на репетициях речи выступят представители госдепа и аппарата Белого дома.

По информации издания, слушания в сенате о назначении Нойерт пройдут в начале 2019 года. В сенате Нойерт предстоит выстоять под напором демократов, а также ряда скептически настроенных республиканцев.

Politico пишет, что Нойерт готовится вступить в должность постпреда в неспокойное время, когда у США длится торговый спор с Китаем, актуальны Северная Корея и РФ, а президент США Дональд Трамп объявляет о выводе американских войск из Сирии.

Издание отмечает, что назначение Нойерт на высокий дипломатический пост - необычно, поскольку у нее нет дипломатического опыта помимо работы официальным представителем госдепа США в течение полутора лет.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла США при ООН официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

Кандидатуру Нойерт еще необходимо согласовать в Сенате США.

Госсекретарь США Майк Помпео одобрил выдвижение кандидатуры Нойерт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН.

Хизер Нойерт была назначена пресс-секретарем Госдепартамента США в апреле 2017 года. До госслужбы она работала на телевидении (ABC News и Fox News). После отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона ее повысили до заместителя секретаря по общественной дипломатии и связям с общественностью.

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