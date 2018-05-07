СМИ: Кандидат Трампа на пост главы ЦРУ заявила о желании отказаться от должности

Джину Хаспел подозревают в участии в пытках в секретной тюрьме в Таиланде

Джина Хаспел, выдвинутая президентом США Дональдом Трампом кандидатом на пост главы ЦРУ, заявила чиновникам Белого дома о желании отказаться от своей должности, сообщает The Washington Post.

По данным издания, она уже попросила Белый дом отказаться от представления ее на пост главы разведывательного ведомства.

По утверждениям СМИ, Хаспел могла участвовать в программе допросов ЦРУ, которая включала методы, которые могут трактоваться как пытки, среди которых, в частности, имитация утопления.

В частности, отмечается, что она возглавляла в 2002 году секретную тюрьму в Таиланде, где использовались подобные методы. Хаспел также обвиняют в незаконном уничтожении видеозаписей подобных допросов.

Издание отмечает, что 4 мая Хаспел приехала на совещание в Белый дом, чтобы обсудить вопросы, которые могут возникнуть в ходе слушаний по ее кандидатуре в специальном комитете по разведке Сената США. Во время встречи с представителями администрации президента она заявила, что ей лучше отказаться от этой должности, так как обсуждения в рамках слушаний могут нанести ущерб не только ее репутации, но и репутации всего ведомства. Затем Хаспел вернулась в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, куда через некоторое время на разговор с ней выехала группа высокопоставленных сотрудников Белого дома, среди которых были пресс-секретарь президента Дональда Трампа Сара Сандерс и его помощник по законотворческой деятельности Марк Шорт.

После беседы, которая продолжалась несколько часов, чиновники Белого дома уехали, не получив от Хаспел четкого согласия занять должность главы ЦРУ.

Источник издания добавил, что только в субботу днем они получили от нее такие заверения.

Газета пишет, что шансы на утверждение кандидатуры Хаспел пока остаются неясными.