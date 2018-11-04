СМИ: Как проходит голосование за независимость в Новой Каледонии

Сторонники независимости Новой Каледонии в ходе беспорядков в 2009 году

В воскресенье, 4 ноября, архипелаг Новая Каледония проводит референдум о самоопределении и возможной независимости страны от официального Парижа, сообщает Reuters ссылаясь на данные офиса Верховного комиссара в Нумеа (столица Новой Каледонии).

Люди стоят в очередях на избирательных участках, при этом явка достигла почти 42% к полудню.

Около 175 из 280 тысяч человек, проживающих на архипелаге, имеют право голоса. Большинство из них, согласно опросам социологов, проголосуют против независимости. Десять лет назад на островах уже прошел аналогичный референдум - тогда идея независимости также не набрала достаточно голосов.

Напомним, референдум очень ждали жители шахтерского городка Тио, который находится в двух часах езды к востоку от Нумеа. Некогда Тио был сияющей жемчужиной французского тихоокеанского колониального проекта. Однако теперь жители, большую часть которых составляют канаки – коренное население островов, - утверждают, что их общину, некогда мощную, овеял экономический мрак.

Новая Каледония – островная заморская территория Франции, столица - город Нумеа, денежная единица - французский тихоокеанский франк. Население составляет около 250 тыс. человек.

Острова были открыты Джеймсом Куком в 1774 году и названы по древнему наименованию родины его предков Шотландии - Каледония. Франция объявила острова Новой Каледонии своим владением в 1853 году.