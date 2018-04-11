СМИ: Юлию Скрипаль перевели в госпиталь на военной базе

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию доставили в госпиталь на одну из военных баз Великобритании после выписки из районной больницы в Солсбери, пишет The Sun со ссылкой на собственные источники.

"Она находится в госпитале на военной базе для собственной защиты и наблюдает за своим здоровьем", - сказал собеседник издания.

Отмечается также, что во время выписки Скрипаль находилась под вооруженной охраной, чтобы избежать дальнейших покушений на ее жизнь.

Ранее сообщалось, что Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери, ее отец остается в больнице, но его состояние "быстро улучшается".

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.

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