СМИ: Из Туркменистана не выпускают граждан моложе 40 лет

Власти Туркменистана отказываются выпускать за рубеж граждан страны моложе 40 лет, сообщает туркменская редакция Радио Свобода.

Как рассказали жители районов Сапармырат Туркменбашы и Йыланлы ве Героглы, в миграционной службе им отказались выдать разрешение, необходимое для получения туристической визы. Чиновники заявили, что до достижения 40 лет из страны выезжать запрещено, сославшись на "распоряжения сверху".

"На вопрос о причине запрета, сказали, что в велаяте не осталось никого способного работать. Сказали, что если вы все уедете, кто же работать будет", - рассказал собеседник издания.

Радио отмечает, что ему не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию. Власти Туркменистана официально не объявляли о введении ограничений.

Вместе с тем в редакцию продолжают поступать сведения о трудностях, с которыми сталкиваются жители Туркменистана при выезде из страны.

"Мои близкие не могут выехать из Туркменистана на ПМЖ. Пожилые люди с детьми и внуками собирались пересечь накануне туркмено-казахскую границу на машине. Им пришлось провести сутки на жаре без еды и воды в ожидании, когда откроют границу", -сообщил один из слушателей, отметив, что теперь его родственники вынуждены вернуться в столицу, чтобы оформить узбекскую транзитную визу и попробовать пересечь туркмено-узбекскую границу.

Накануне Радио Свобода сообщало, что более 20 граждан Туркменистана, находившихся за границей с просроченными паспортами, арестовали после того, как они вернулись на родину. Ранее власти пообещали им выдать новые документы.