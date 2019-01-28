СМИ: Из Москвы в Венесуэлу впервые вылетел Boeing-777 чартерной авиакомпании Nordwind, борт может вывезти 500 человек
В понедельник, 28 января, из Москвы в столицу
Венесуэлы Каракас вылетел чартерный рейс российской авиакомпании Nordwind
Airlines. Он может доставить в Венесуэлу или вывезти из страны 500 пассажиров, сообщает
Новая газета.
Авиакомпания занимается чартерными туристическими
маршрутами и никогда ранее не выполняла рейсы в Венесуэлу. Помимо этого, в
связи с последними событиями российским туристам официально не
рекомендовано отправляться в Венесуэлу.
По данным издания, самолет Boeing-777 вернулся
из Таиланда утром в понедельник, заправился "под завязку" и вылетел
из аэропорта Внуково в 14.00. Источники утверждают, что на борту находятся два
экипажа, что свидетельствует о том, что трансатлантический перелет, скорее
всего, планируется без отдыха в аэропорту прибытия.
По данным Flightradar24, прибытие российского Boeing
в Каракас ожидается в 20.00 по местному времени.
В авиакомпании и МИД России пока не
прокомментировали информацию о загадочном полете Boeing-777 в Каракас.
По данным Reuters, за несколько дней до начала
антиправительственных протестов в Венесуэле группа наемников российской частной
военной компании прибыла в страну для охраны президента Николаса Мадуро.
Источники утверждают, что на территории южноамериканской
страны могут находится около 400 российских наемников. Boeing-777 способен
вместить от 305 до 550 пассажиров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российская сторона направила в Венесуэлу бойцов для охраны президента Николаса Мадуро.