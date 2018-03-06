СМИ исключили влияние погоды на крушение российского самолета в Сирии

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Ан-26
Фото: airliners.net

Ан-26

Российский транспортный самолет Ан-26, разбившийся при посадке на авиабазу Хмеймим в Сирии, совершал внутренний перелет с аэродрома под Алеппо в простых метеоусловиях, сообщили Интерфаксу источники в авиационных кругах.

"Полет выполнялся в простых метеоусловиях. На протяжении всего маршрута была малооблачная погода", - сказал один из собеседников агентства.

По данным источников РБК, в день крушения Ан-26 на военной базе Хмеймим находился глава Генерального штаба России Валерий Герасимов.

С какой целью глава Генштаба прибыл в Сирию - неизвестно. Источник в Минобороны РФ сообщил, что Герасимова не было на борту Ан-26.

Данных о том, кто конкретно находился на борту самолета, пока нет.

Напомним, что в Сирии при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. В результате погибли все 32 человека, находившиеся на борту. Самолет упал за 500 метров до взлетно-посадочной полосы авиабазы.

По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

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