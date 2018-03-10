СМИ: группа хакеров похитила документы переговоров Украины и ЕС

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Российские хакеры атаковали сайты правительства Германии
pixabay

Российские хакеры атаковали сайты правительства Германии

Российская хакерская группировка Turla похитила из правительственных сайтов Германии шесть документов, некоторые из которых касаются Украины. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Среди украденных файлов издание называет документы, касающиеся переговоров Великобритании и ЕС относительно Brexit, а также переговоров ЕС с Украиной и Беларусью.

Также Der Spiegel сообщает, что утечка документов была осуществлена под контролем немецкой службы безопасности, которая в то время уже обнаружила кибернетическую атаку.

Ранее сообщалось, что правительство РФ не выдаст США российских хакеров, которых Вашингтон подозревает в хакерских атаках в период президентских выборов 2016 года.

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