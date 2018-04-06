СМИ: Газ Новичок, которым отравили Скрипаля, был произведен в Саратовской области

Газ Новичок, которым был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, был произведен на военной исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области РФ, сообщает The Times.

Информацию о местонахождении базы издание получило после специального брифинга в Лондоне, в ходе которого британская сторона обосновывала международным партнерам ответственность России за отравление Скрипаля.

Во время брифинга была представлена информация, на основе которой можно предполагать, что лаборатория в Шиханах, аналогичная британской лаборатории в Портон-Дауне.

В течение последнего десятилетия она использовалась для проведения испытаний, в ходе которых определялось, может ли Новичок эффективно использоваться для убийств за рубежом, пишет издание.

Ранее The Times сообщало, что спецслужбы Великобритании считают, что достаточно точно определили место производства нервно-паралитического вещества Новичок.

Как рассказал один из собеседников издания, установить вероятный источник производства Новичка удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления Скрипалей.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в СССР в 1970-х годах. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию.

В результате Великобритания объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.