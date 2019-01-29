СМИ: Генпрокурор Венесуэлы добивается запрета на выезд Гуайдо из страны и блокировки его счетов Сегодня, 19:54 430 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Хосе Гуайдо ЕРА

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб требует запретить оппозиционеру Хосе Гуайдо, объявившему себя временным президентом, выезжать из страны, сообщает Associated Press.

Глава Генпрокуратуры также добивается блокировки счетов Гуайдо.

Соответствующий запрос был подан в Верховный суд страны.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

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23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

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