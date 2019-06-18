СМИ: Экс-президента УЕФА Платини арестовали по подозрению в коррупции Сегодня, 11:35 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Pierre Albouy Задержание Платини связано с расследованием относительно присуждения Катару права проведения ЧМ-2022 REUTERS/Pierre Albouy

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции, сообщает французское издание Mediapart.

Отмечается, что бывший футбольный функционер был задержан антикоррупционным управлением судебной полиции во французском Нантере.



Задержание Платини связано с расследованием относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира — 2022. После этого ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако расследование Международной федерации футбола (ФИФА) не выявило факты подкупа.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

