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СМИ: Экс-президента УЕФА Платини арестовали по подозрению в коррупции

Сегодня, 11:35
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СМИ: Экс-президента УЕФА Платини арестовали по подозрению в коррупции - фото

REUTERS/Pierre Albouy

Задержание Платини связано с расследованием относительно присуждения Катару права проведения ЧМ-2022

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции, сообщает французское издание Mediapart.

Отмечается, что бывший футбольный функционер был задержан антикоррупционным управлением судебной полиции во французском Нантере.

Задержание Платини связано с расследованием относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира — 2022. После этого ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако расследование Международной федерации футбола (ФИФА) не выявило факты подкупа.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Теги:   ЧМ-2022 Катар Мишель Платини УЕФА

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