19 октября 2018, пятница

СМИ: экс-адвокат Трампа Коэн планирует помогать на выборах Демократической партии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Майкл Коэн

Майкл Коэн

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн собирается помогать Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс. 

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на свои источники.

Коэн, представлявший ранее Республиканскую партию, перерегистрировался в качестве члена Демократической партии и собирается помогать этой политсиле на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.

Бывший адвокат Трампа также готов помогать кандидату от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Смотрите также

По информации инсайдеров, юрист, который крайне отрицательно высказывается о деятельности нынешней администрации Белого дома, выразил желание заняться публичной поддержкой демократических кандидатов, а также принять участие в сборе средств на кампанию.

В Национальном комитете Демократической партии пока не прокомментировали эту информацию.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове