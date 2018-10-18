СМИ: экс-адвокат Трампа Коэн планирует помогать на выборах Демократической партии

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн собирается помогать Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на свои источники.

Коэн, представлявший ранее Республиканскую партию, перерегистрировался в качестве члена Демократической партии и собирается помогать этой политсиле на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.

Бывший адвокат Трампа также готов помогать кандидату от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

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По информации инсайдеров, юрист, который крайне отрицательно высказывается о деятельности нынешней администрации Белого дома, выразил желание заняться публичной поддержкой демократических кандидатов, а также принять участие в сборе средств на кампанию.

В Национальном комитете Демократической партии пока не прокомментировали эту информацию.