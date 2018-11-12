СМИ: Данные о российском шпионе Австрии передала британская разведка

По данным СМИ, данные о полковнике-шпионе Австрия получила от британских спецслужб

Австрия получила информацию об австрийском полковнике, которого обвинили в шпионаже на Россию, от спецслужб Великобритании, сообщает газета Kleine Zeitung со ссылкой на собеседника в Минобороны Австрии.

По информации источника издания, Британия передала данные о российском агенте с целью изменить отношение Вены к Москве.

Отмечается, что решение передать Австрии сведения об агенте было связано, в частности, с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Газета напоминает, что Вена отказалась высылать российских дипломатов из-за скандала с отравлением.

Ранее австрийское издание Profil сообщало, что Австрия получила информацию об экс-полковнике Вооруженных сил, который работал на разведку РФ, от Германии.

Напомним, в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990-х годов.

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.

Кроме того, по данным Kronen Zeitung, был раскрыт сотрудник Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT), который шпионил в пользу России.