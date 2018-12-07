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СМИ: Британия утвердила черный список олигархов, связанных с Кремлем

Сегодня, 10:20
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Спецслужбы Британии усилят давление на российских олигархов, связанных с Кремлем

Британская разведка составила список наиболее близких к президенту РФ Владимиру Путину российских олигархов, на которых власти намерены оказать давление, и которые "должны стать мишенью для британской разведки", сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Список российских бизнесменов и топ-менеджеров уже был передан и утвержден премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, пишет издание.

По информации собеседников издания, в черных список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.

Именно они были определены как люди, имеющие тесные финансовые и профессиональные отношения с властью РФ. Они считаются участниками торгов Кремля по целому ряду направлений, в том числе используют свои финансовые возможности в пользу РФ.

Предполагается, что власти Британии собираются ограничить указанным олигархам возможность ведения бизнеса, а также ограничения для передвижения по Европе.

Данные меры являются частью ответа за отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Теги:   Олигархи Великобритания Россия

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